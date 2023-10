Mirtha Legrand sorprendió a Luciana Salazar: "¿De qué vivís vos? , imperdible respuesta

Luciana Salazar no pudo evitar mostrar su sorpresa ante la pregunta de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand sorprendió este sábado por la noche en su programa a Luciana Salazar , al consultarle cuál es su actual fuente de ingresos. “¿De qué vivís vos? No te veo trabajar mucho”, disparó la conductora de “La Noche de Mirtha”, quien pese a aclarar que no se trataba de "una pregunta agradable”, y a pedirle disculpas por ello, se dispuso a escuchar la respuesta.

Por caso, dijo que actualmente en el canal América TV “prácticamente no se puede hablar” de ella. “Me sorprendió porque quiero mucho al canal y trabajé ahí, y sentí que me abandonaron mucho con el tema, por protegerlo a él”, indicó.

“Sufro mucho, no porque estoy enamorada de él, sino por la violencia que recibo de parte de esta persona. Todo es por despecho, por querer lastimarnos y por un odio que tiene hacia nosotras que no se entiende, un desprecio que tiene hacia una nena tan chiquita. Es muy injusto todo lo que yo vivo. Ojalá que algún día se sepa bien todo”, agregó Salazar.

Legrand intentó saber luego si su invitada estaba en pareja nuevamente. “Mi vida privada, Mirtha la tengo justamente por esto... porque él es bastante...Prefiero que no sepa nada de mi vida”, expresó.

La diva aseguró que alguien de su entorno le confirmó que tenía “un novio joven y buen mozo”, pero Salazar respondió con evasivas.

Lo que no eludió, previamente, fue la consulta de la Chiqui sobre si Redrado era el papá de su hija, Matilda. “Hoy está picantísima”, prologó la modelo. Luego, contestó: “Padre biológico dije siempre que no, obviamente. Pero si tenemos que evaluar lo que es ser un padre, de ninguna manera”.

“En noviembre se están cumpliendo 21 meses que no cumple con sus responsabilidades, que él mismo decidió asumir. Realmente un padre es que el que está presente y no el que abandona a una niña y que juega con sus sentimientos, que la niega públicamente cuando en privado la visitaba. No sé qué problema tendrá que tiene que ocultar muchas cosas de su vida”, deslizó Salazar.

Antes de finalizar el programa, Matilda entró al estudio y se acercó a Mirtha Legrand para regalarle una flor. “Ay Matilda, dame un besito. Qué vestido tenés, Matilda. Es un sueño. Y se vistió igual que la madre”, dijo la diva.

“Me emociona mucho que te venga a saludar”, dijo Salazar. “Es igual a la madre, muy parecida. El mismo color de pelo. Qué criatura preciosa. Esta chica es cinematográfica. Va a ser actriz”, vaticinó la Chiqui.

FUENTE: Clarín