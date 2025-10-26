Mirtha Legrand confesó, por primera vez, qué le da tanto pánico

Mirtha Legrand se encuentra transitando sus últimos años de carrera frente a la televisión argentina y cada programa de La Noche de Mirtha sorprende cada vez más con los detalles personales que cuenta.
domingo 26 de octubre 2025
La conductora lo reveló en La Noche de Mirtha y la verdad que sorprendió a todos los invitados presentes.
En esta ocasión le contó a sus invitados que le da pánico y sus palabras sorprendieron a todos los presentes: “Es la primera vez que lo cuento”, empezó diciendo la conductora.
“No me gusta hacer teatro. Tengo miedo de salir al escenario”, confesó la conductora de La Noche de Mirtha.
Entonces se explayó: “Tengo miedo de tropezar, de caerme, de olvidarme las letras”.
Lejos de menospreciar el arte, aclaró: “Le tengo respeto, me da miedo. Me gusta mucho verlo”.