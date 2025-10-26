Mirtha Legrand confesó, por primera vez, qué le da tanto pánico

Mirtha Legrand se encuentra transitando sus últimos años de carrera frente a la televisión argentina y cada programa de La Noche de Mirtha sorprende cada vez más con los detalles personales que cuenta.

Perlita De Miami a Tecnópolis: Rodrigo de Paul acompañó a Tini en su primer show y la rompió bailando desde un balcón

Triste noticia Murió una de las actrices de "El Eternauta" a los 66 años

En esta ocasión le contó a sus invitados que le da pánico y sus palabras sorprendieron a todos los presentes: “Es la primera vez que lo cuento”, empezó diciendo la conductora.

image

¿Qué le da pánico a Mirtha Legrand?

“No me gusta hacer teatro. Tengo miedo de salir al escenario”, confesó la conductora de La Noche de Mirtha.

Entonces se explayó: “Tengo miedo de tropezar, de caerme, de olvidarme las letras”.

Lejos de menospreciar el arte, aclaró: “Le tengo respeto, me da miedo. Me gusta mucho verlo”.