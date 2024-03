Mirtha Legrand apuntó contra Milei y defendió a los gobernadores: qué dijo

“¿Usted lo ve al presidente?” , le preguntó Mirtha Legrand a la funcionaria, pero antes de que la mujer respondiera, la frenó con una frase lapidaria: “ A mí me desorienta, me vuelve loca ”.

La conductora agregó: “Por los discursos, porque de pronto está hablando en serio y le sale una palabrota. No voy a decir la palabra, pero dijo: ‘Les voy a hacer pipí a los gobernadores’”.

image.png Mirtha Legrand con Javier Milei y Fátima Flores

Mondino intentó defender al presidente expresando: “La comunicación que ha tenido todo el espacio ha sido sin un peso”.

En ese punto, la conductora le preguntó a su invitada por los casos de corrupción de ANSES (miles de millones de pesos pagados en seguros que involucrarían al expresidente Alberto Fernández).

Mondino lo definió como “un escándalo” ya que el organismo oficial estaba obligado a contratar a Nación Seguros como aseguradora, lo que le permitió ganar una verdadera fortuna a esta empresa durante los cuatro años del anterior gobierno.

La funcionaria explicó: “Hubo un intermediario a un precio realmente exorbitante, pero lo que no estamos diciendo es que era obligatorio tomar a Nación seguros, por eso, ellos podían poner un precio exorbitante. El ex presidente está complicado, pero no es un tema que yo manejo. Alberto Fernández ha sido superintendente de seguros en los 90 así que conocía perfectamente el tema”.

La periodista Mónica Gutiérrez, presente en la mesa, aclaró que el conflicto se debía a los seguros que tenía la Administración Nacional de Seguridad Social “para respaldar los créditos que se les dan a jubilados que están dentro de determinados años con riesgo de no poder pagarlo”.

Ante estas palabras, Diana Mondino añadió una frase que generó mucha polémica: “Además es absurdo, por definición todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años es seguro que te vas a morir . Entonces, ¿para qué estás haciendo este tipo de cosas?”.

Picante, Mirtha la interrumpió para hacerle una aclaración fundamental: “Yo pienso vivir muchos años más, si Dios quiere”.