Migue Granados y una oscura confesión sobre sus adicciones

migue granados y gastón pauls.jpg Gastón Pauls entrevistó a Migue Granados para Seres Libres.

Pero la comida no es la única adicción que tiene el humorista y terminó reconociéndose como un "esclavo del pucho". “Lo padezco 100%. Me da asco. Las veces que dejé el pucho, me sentía muy pulcro. Sí, del pucho soy esclavo: creo que soy el dueño, pero no, soy esclavo total”, aseguró.

Migue Granados relató que comenzó a fumar a los 15 años para hacerse el canchero pero que hoy no puede vivir sin el cigarrilo. "No me imagino muchas cosas sin el pucho, no puedo cag... sin el pucho. Ya lo estoy viendo oscuro”, manifestó.

El famoso confesó que otra de sus adicciones es la comida pero que, a pesar de todo, los estudios le salen bien. Además, tiene bastante resuelto el tema con su cuerpo y la gordura.

"Hasta creo que ser gordo me funciona por quién soy y de lo que laburo. A mí me llaman para hacer cosas de marca que la opción era Barassi o yo. El chistoso gordo no es lo mismo que el chistoso flaco", se sinceró Granados.

Sobre las redes sociales, Migue Granados dijo que las disfruta pero también las padece. "La red social es falopa pura pero es tan dañino donde no la encontrás. Yo quiero levantar el ego voy a Twitter. Nunca en la calle hay mala onda pero eso tiene su es falopita linda y peligrosa como todas. Subís un video y estás viendo a ver qué comentaron o reproducciones", cerró el hijo de Pablo Granados.