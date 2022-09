Mientras Wanda Nara sufre, Maxi López da una importante noticia

Wanda Nara no la está pasando bien. Lejos de sus hijos, en Argentina, la mediática participa de las grabaciones de Quién es la máscara y no se puede tomar el tiempo que necesita para separarse definitivamente de Mauro Icardi . Para Maxi López , sin embargo, la realidad es otra.

Maxi López sorprendió a todos con la storie que publicó en Instagram en la que anuncia: "We are having a baby (estamos esperando un bebé)", escribió el futbolista. En la imagen se puede ver a López junto a Daniela Christiansson sosteniendo una ecografía con la imagen del pequeñín o pequeñina que viene en camino.

Lejos de escandalizarse, Wanda Nara optó por una reacción de lo más saludable. "Felicitaciones, se agranda la familia", escribió y reposteó la imagen de Maxi López junto a su novia.

Parece ser que atrás quedaron los conflictos por la división de bienes que alguna vez enfrentó a Wanda con López. Ahora, la rubia tiene muchas cosas en qué pensar, sobre todo en Mauro Icardi que desde Turquía no para de escracharla con chats privados en los que la acusa de tóxica.

Ella, muy dolida, no se hace eco de los ataques y solo se limitó a decir que no piensa hacer ningún tipo de declaración sobre la separación de Icardi, algo que ella misma calificó como "muy doloroso". Pobre Wanda.