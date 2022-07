Mica Viciconte y un TikTok con las hijas de Cubero que enfureció a Nicole Neumann

Mica Viciconte y Fabián Cubero suelen compartir momentos muy divertidos con Indiana, Sienna y Allegra las hijas que el ex futbolista tuvo con Nicole Neumann . La mayoría de estos episodios son luego compartidos en las redes sociales donde la ex Combate se muestra siempre muy activa.

Fabián Cubero y Mica Viciconte decidieron hacer este desafío con las hijas de Nicole y lo subieron a las redes sociales. En las imágenes se puede ver a las niñas muy divertidas jugando pero esto no le pareció nada bueno a la modelo.

mica viciconte.webp

Según trascendió en medios de comunicación locales, Nikita estaría furiosa por el challenge en el que Cubero puso a jugar a sus hijas. A pesar de lo inocente que parece el juego a ella non le habría gustado para nada y hubo reclamo para el "Poroto".

Luego de esto, en lugar de aclarar, la modelo oscureció y compartió fuertes frases en sus stories de Instagram en las que da a entender que no está todo bien con su ex.

"A quien actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará...", publicó la rubia en un mensaje que muchos intepretaron que iba para Fabián Cubero y Mica.

Nicole Neumann.webp El posteo de Nicole Neumann.

La relación entre los ex siempre fue tirante y ni siquiera la llegada del bebé Luca Cubero pudo cambiar las cosas. Para colmo de males, Mica pasa mucho tiempo con las hijas de Fabián y esto no es algo que le agrade a Nicole pero no le queda otra chance que tolerarlo.