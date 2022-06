Mica Viciconte y la actitud con una de las hijas de Nicole Neuman que podría generar otro escándalo

Escandalo tras escándalo, Mica Viciconte y Nicole Neumann no pueden dejar de pelear. Ya lo hicieron hace algunas semanas cuando la modelo anunció que tenía Covid y la nueva novia de Fabián Cubero la cruzó muy fuerte por no haber sido "cuidadosa" y responsable.

nicole 2.jpg Nicole Neumann solo pudo llevar a dos de sus tres hijas al viaje.

En este contexto, fue que Viciconte hizo polémicas declaraciones contra Nicole. "Segundo llamado que recibe una marca con la cual trabajo hace mucho e incluso e comprado prendas ahí, diciendo que no me den ropa y que si lo hacían no iba a venderles más", denunció la ex Combate apuntando a un supuesto boicot orquestado por la ex de Fabián Cubero.

micha enojada.webp Mica Viciconte denunció un boicot de Nicole Neumann.

Ahora, la mamá de Luca Cubero publicó unas stories junto a la hija mayor de Nicole Neumann que podrían desatar la furia de la modelo, aunque esté disfrutando en otro continente.

"Te voy a comer en dos panes, te voy a destrozar", se la escucha bromear a Mica Viciconte en la previa de un entrenamiento con Indiana y Fabián Cubero. Detrás, la adolescente ríe por las declaraciones y se muestran buena onda. ¿Otra pelea en puerta? Esperemos que no.