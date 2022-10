"Me estoy muriendo junto a la mujer que amo", la emotiva carta de despedida de César Mascetti

Y continuó trasmitiendo las palabras de César: “Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mujer que amo, abrazado a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022″. Acto seguido, hubo una suelta de palomas en su honor.

Luego, Sandra cantó “Por tu ausencia”: “Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz. Yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos. Yo te canto con el corazón, Y si me falta el corazón. Es que en cielo estamos los dos”. Antes de irse, agradeció a los periodistas el respeto con que los trataron “en nombre de mamá y de toda la familia” y dijo que César era un hombre “extraordinario”. “La carta la leí muchas veces ayer para tratar de no llorar hoy, pero vale llorar”, agregó. “Se fue con la satisfacción del deber cumplido, fue un buen san pedrino, un buen argentino y ojalá tuviéramos muchos argentinos así”, cerró acompañando a su madre en el duro momento.

Antes de irse del lugar Mónica habló con sus colegas, quienes la saludaron afectuosamente. “Tata estaría contento de verlos a todos porque son todos ustedes parte de la vida de él como de la mía, así que gracias por haber venido, por estar. Por ser. Un abrazo”, dijo la periodista.

César y Mónica estuvieron juntos durante 44 años. Sin embargo, el comienzo de la historia no fue color de rosas. Cuando se vieron por primera vez, en 1971, él estaba dando recién sus primeros pasos en el periodismo y ella ya era una periodista reconocida que aun estaba casada con Iván Mihanovich, el padre de sus hijos, Iván y Sandra. El encuentro fue solo un saludo efímero y se dio en los pasillos de Canal 13. Recién años después -Mónica ya separada-, se volvieron a cruzar cuando ella conducía Mónica presenta. En alguna oportunidad, Cahen D´Anvers confesó que por esos tiempos César le parecía “un hombre insoportable”.

Tiempo después, casualmente un 7 de junio, Día del Periodista, sucedió el flechazo en una fiesta organizada por el canal. Durante siete meses mantuvieron la relación en secreto hasta que ya se hizo evidente. Después les llegó la oferta para conducir juntos el mítico noticiero y ya no se separaron más. Luego de retirarse de la televisión, ambos decidieron mudarse a San Pedro, adonde llevaron a cabo el proyecto La Campiña, un establecimiento agropecuario y gastronómico.

El martes, en la última emisión de Telenoche, el noticiero comenzó con la clásica cortina de los años 90s. Y después, una imagen también retro. “Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?”, le pregunta Mónica Cahen D’Anvers a su fiel audiencia. “Hola, muy buenas noches. Aquí están nuestros títulos de hoy”, completa Cesar Mascetti a su lado. A continuación, todo vuelve a tiempo presente. A unas fotos históricas de la pareja engalanando las pantallas led del moderno set de este 2022, se le acopló una triste penumbra y un silencio de velorio en todo el estudio.

La cámara sigue viajando y en el living de Telenoche se los ve sentados y con caras tristes a Sergio Lapegüe, Federico Wiemeyer, Marcelo Bonelli y otras figuras de la señal que se sumaron al tributo a Mascetti.

“Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Es un programa triste, es un programa especial”, saludó después Diego Leuco, el conductor actual del noticiero de la señal de Constitución. “Saben ustedes que murió César Mascetti, El Gaucho, como lo conocemos acá y como lo conocen todos los amigos que están acá en el living con nosotros. Hoy acá en Telenoche y la Argentina despide a un símbolo de lo mejor de esta profesión”, agregó. “Me cuesta explicarles el dolor que hay acá adentro y la tristeza, pero también la admiración enorme, el aprendizaje que ustedes y nosotros hicimos de César y de Mónica”, complementó a su lado Luciana Geuna. “Y hoy es un programa para decir ‘gracias’. Gracias César, gracias por todo”, cerró la co-conductora.

