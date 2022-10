Mauro Icardi quiere dejar a Wanda Nara "en la lona" y toma una drástica decisión

Mauro Icardi está muy dolido y se nota. Wanda Nara ya está en Turquí a donde pudo reencontrarse con sus hijos pero eligió no ir a la casa familiar que iba a compartir con el futbolista y se instaló en un hotel.

Según publicaron algunos medios turcos que están más interesados en la vida privada de Mauro Icardi que en su rendimiento deportivo, él pidió que se le rescinda el contrato a su ex esposa.

Parece ser que Icardi no quiere que Wanda Nara siga siendo su representante y se lo hizo saber a las autoridades del Galatasaray.

"Desde Turquía, llega que Wanda habría pedido un millón de euros en concepto de representante e Icardi habría dicho: 'No se lo paguen, no es mi representante'", publicó la página Gossipeando que tomó una noticia de aquel país.

L-Gante llevó a Wanda Nara a comer un chori a la costanera

Sin dudas la presencia de Wanda en Argentina dio mucho que hablar. Su romance que L-Gante estuvo en boca de todos durante las semanas que duró su estadía y nos dio episodios más que pintorescos.

En diálogo con A la tarde, L-Gante habló de sus citas con Wanda. "Ella me sacó a comer a Gardiner. Pero cuando tuve que invitarla yo, se me hizo tarde y nos fuimos a un carrito que está en la Costanera. Yo me comí un lomito y ella un chori", detalló el cantante. ¡Qué pareja!