Mauro Icardi, con los tapones de punta: el duro descargo tras la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez

La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara sigue dando de qué hablar. Esto es porque, en medio de las especulaciones sobre lo que pasó entre ella y Mauro Icardi , la empresaria reveló todo lo que verdaderamente sucedió y con lujo de detalles. De hecho, si hay algo para tener en cuenta es que la conductora de "Bake off Famosos" no dudó en exponer a su ex pareja y padre de sus dos hijas con las amenazas que le realizó durante el último tiempo. Es más, Wanda llegó a tal punto que hasta consiguió las pruebas necesarias para hablar al respecto.

¡Imperdible! Wanda Nara mostró polémicos mensajes y no se calló nada con Susana: "Voy a empezar por el principio..."

El duro descargo de Mauro Icardi a los dichos de Wanda Nara

"¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas que criticas de engañarme a mi y a tus hijos desde hace 3 años? Y aseveraste ser infiel hace 3 años. Vos lo afirmaste. Te olvidas que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos creyendo que estabas trabajando, estabas viviendo una doble vida", comenzó Mauro Icardi. Luego, agregó: "La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo dije primero a vos, vos misma lo contaste, a Susana incluso. ¿Le mentiste en ese entonces? No me extrañaría".

Pero, por si esto fuera poco, el deportista continuó: "Pudiste elegir, yo te di la chance. Vos decidiste fingir demencia y seguir, nadie te obligó. Ahora, qué te llevó a quedarte y tener doble vida, no lo sé". En ese sentido, Icardi también detalló punto por punto las declaraciones de Wanda, por lo que afirmó: "Nunca cacé en mi vida. Inventaste algo que tendrás que demostrarlo en la justicia. Injurias y difamas, excelente actriz. Se te cayó la careta". Y así fue cómo decidió oficialmente hablar de los famosos chats: "Mostraste chats viejos. No me interesas, ni estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie, mentiras y más mentiras".

"Mi única prioridad son mis hijas y recuperarme de mi lesión. No mostras nada porque no existe, como siempre mostras lo que te conviene, fuera de contexto. Veremos qué haces cuando la justicia pericie pruebas reales, no chats viejos y audios hechos con IA", cerró Icardi en su descargo.