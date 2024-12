Wanda Nara contó que hará con la plata que le pagó Telefé por ir al programa de Susana Giménez: ¿cuánto le pagaron?

Antes y después de la entrevista, la modelo compartió varias historias en su cuenta de Instagram. Algunas permanecieron en sus publicaciones, mientras que otras fueron eliminadas (como los últimos mensajes que le envió Yanina Latorre).

Qué hará Wanda Nara con el dinero que le pagó Telefé por ir a Susana Giménez

En las que sí quedaron, Wanda le contó a sus seguidores que donará la paga que recibió esta vez por ir al programa de Susana. Hasta el momento, se desconoce el monto exacto que la producción le pagó a la empresaria.

Si bien Wanda no contó cuánto dinero recibió por parte de Telefe, contó que con “El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al hospital San Isidro, que cuido tantas veces a mi abuela que ya no vive cuando yo no tenía posibilidades. El director es Miguel Ángel Pereyra. Gracias a todos por sus mensajes. Buenas noches”, escribió la diva.