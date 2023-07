MasterChef: Daniela se fue eliminada y las redes estallaron

La escribana tuvo varios problemas durante la prueba. Por un lado, falló en la textura de sus galletas, ya que no tuvo la “pollerita” que le exigían los chefs. Sin embargo, el mayor error estuvo en el sabor: no logró que predominara el gusto a arándanos y el chocolate blanco fue muy invasivo.

Así se despidió Daniela de “MasterChef”

Tras anunciarle que debía dejar la competencia, el jurado despidió a Daniela con palabras muy emotivas. “Fuiste muy tímida al principio, pero después empezó a brotar tus experiencias y tus viajes, tu familia y tus tradiciones. Te supiste distinguir”, le dijo Donato De Santis.

A su turno, Damián Betular remarcó la gran creatividad que tuvo la concursante en cada programa. “Te ubico en un ranking de las mejores cocineras que pasaron por acá y deseo que esto que amás, que es la cocina, pueda convivir con tu profesión. No lo dejes, las personas que nos miran se merecen probar lo que vos hacés”, valoró el pastelero.

Por su parte, Germán Martitegui también se sumó a los elogios y reveló un detalle inesperado. “Voy a empezar con una confesión, cuando entraste hiciste un plato espectacular. Nos emocionó a todos y en especial a mí. Por eso, cuando terminó el programa, te pedí la receta. Manejás un gran registro de sabores y texturas que son buenísimos. Lo que haces vos, para mí, tiene que ver con el futuro de la cocina”, destacó.

“Ojalá que la gente en su casa haya podido conocer a esta Daniela que conocimos acá, porque sos una gran mujer”, indicó Wanda Nara muy emocionada. Luego, la participante devolvió las gentilezas y, entre lágrimas, describió su paso por el ciclo.

“Gracias por sus palabras, siempre me las llevo. Fueron muy alentadoras. Gracias Wan y gracias a mis compañeros. También agradecerles a mi familia y a mi socio que me bancó en esta excentricidad que me mandé de estar acá. Fui muy contenta, lloro de emoción”, concluyó.

Los memes por la eliminación de Daniela de “MasterChef”

Como suele suceder después de cada gala de eliminación de MasterChef, los usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar y compartir memes en torno a la salida de un participante.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fesporacawach%2Fstatus%2F1683314211202400258&partner=&hide_thread=false Llora la cocina, feneció la cocción, TKM Daniela, el único que nos queda es el tipazo de Rodrigo.#MasterChef pic.twitter.com/KlG64DWPqJ — El gordo Nehue (@esporacawach) July 24, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F___peq___%2Fstatus%2F1683318325508546560&partner=&hide_thread=false Estoy mirando atrasado el programa y acaban de decir que se fue Daniela, que es por lejos la que mejor cocina desde el programa 1 en lugar de Rodolfo que hizo alfajorcitos de maizena amarillos? Es impresionante como se esfuerzan para ser peor cada semana.#MasterChefArgentina pic.twitter.com/DRIsBUFQMZ — pamcasso (@___peq___) July 24, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLizBethNat24%2Fstatus%2F1683292433096888320&partner=&hide_thread=false Yo pensé que hoy se iba Estefania pero no, ganó la prueba y subió al balcón #MasterChef #MasterChefArgentina pic.twitter.com/6qfNmvWGbv — Metanoia (@LizBethNat24) July 24, 2023