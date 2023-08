MasterChef Argentina ya tiene ganador y hubo bronca en las redes

Finalmente, Rodolfo Vera Calderón se convirtió en ganador de MasterChef Argentina 2023 por decisión del jurado conformado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, venciendo así a Estefanía Herlein en el programa final de la competencia conducida por Wanda Nara. Y la decisión no gustó en las redes, que se llenaron de críticas.

Rodolfo es el tercera campeón de la historia de MasterChef Argentina. Los anteriores fueron Elba Rodríguez y Alejo Lagouarde; mientras que en las ediciones de famosos se consagraron Claudia Villafañe, Gastón Dalmau, Mica Viciconte y Sofía Pachano.

En la deliberación final de los chefs entre los menús realizados por Rodolfo y Estefanía, Martitegui dijo que las entradas fueron parejas, que en el plato principal tenía un favorito y que en los postres no sabía por quién inclinarse. Betular sostuvo que si sumaba detalles, tenía en su mente quién debía llevarse el trofeo; y Donato opinó que de los 6 platos que probaron, había uno que hacía mover la aguja de la balanza para decidir.

“Primero muchas gracias por todo al jurado. Nos aguantó, nos soportó y probó cualquier cantidad de cosas. Quiero agradecerle a este país que me ha dado tanto”, declaró Rudy para la Argentina tras enterarse de su triunfo.

"También a México, mi patria que llevo en el corazón, y a mi familia. Y a Teresa, la cocinera de mi casa que sin ella no hubiese sido posible", continuó el campeón de MasterChef Argentina 2023. "Tampoco quiero olvidarme de mi padre, que lo extraño mucho", declaró Rudy entre lágrimas.

Pero en las redes, los usuarios no se mostraron conformes con el resultado del concurso. "Me ví toda la temporada para que termine ganando Rodolfo", "Vos te imaginás que hagan un MasterChef en cada país del mundo y el tuyo sea tan pero tan mediocre que le den 15 millones de pesos a un mexicano que sólo hace sopa...", "ganó Rodolfo con una sopa que novedad" y "el fraude que nos hicieron este año dios nadie quería que gane Rodolfo", fueron algunos de los comentarios que resaltaron en Twitter. En tanto que, los usuarios lamentaron que esta edición del certamen no haya quedado en manos de Rodrigo.

A lo largo de la competencia de cocina, Rodolfo ganó dos medallas doradas y una plateada, y siempre se inclinó más hacia lo dulce, la pastelería y las sopas.

"Es un bálsamo al corazón. Gané MasterChef, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz y contento, gracias Argentina por darme tanto y a México por las ideas y las historias. Si hay algo que nunca cambiaría en mi vida es haber entrado a MasterChef", expresó el ganador de la competencia en la entrevista.

La despedido de Wanda y el jurado a Rodolfo

Donato le dijo al campeón que se sentía identificado con él al ser extranjero, y expresó que Argentina siempre abraza a la gente como ellos. "Perseguiste tu pasión hasta encontrar el premio, es merecido. Demostraste que la cultura es importante", indicó el chef.

"Como argentino me siento orgulloso de que llames a este país tu casa. Me gusta que seas combativo y rebelde porque la gastronomía es eso", le aseguró Betular a Rudy.

"Te siento argentino y un gran embajador de la comida de tu país. Pero también veo al chico en la cocina de Teresa, eso no lo pierdas nunca. Es una fortaleza", le encomendó Martitegui a Rodolfo.

"Ojalá que todo lo que sueñes lo sigas cumpliendo. Estoy orgullosa de ustedes dos, son dos grandes amigos y seguirán seguramente juntos más allá de MasterChef", expresó Wanda para Rudy y Estefanía.