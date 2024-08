Martin Ku habló de la pérdida de su bebé y cómo afectó a su pareja Marisol: "Se pasa las noches..."

En “Socios del espectáculo” , el joven reflexionó al respecto: “ Yo no creo que esto deba ser el precio a pagar por estar en los medios. No fue lindo que se filtrara el embarazo. Son noticias amarillistas . Marisol estaba de cinco semanas, pero los medios, que sabían la fecha, decían que estaba de tres meses. Comunicaron cualquier cosa. No puede ser que no se respete un embarazo ”.

Martín Ku dio detalles de la pérdida de su bebé

El galán reconoció: “El embarazo fue una sorpresa que no esperamos, pero lo aceptamos. Ya estábamos preparados y planificando todo. Proyectamos un montón. Los medios lo contaron y, menos de una semana después, Mari empezó con pérdidas”.

El exparticipante de “Gran Hermano” remarcó que él y su pareja estaban de vacaciones en Bariloche cuando ella comenzó a sentirse mal: “Fuimos a la guardia a las 2 de la mañana y nos dijeron que estaba todo bien. Al día siguiente las pérdidas fueron más abundantes, volvimos al hospital y ahí nos dijeron que el bebé ya no estaba”.

marisol-y-martin-ku-en-gran-hermano-1817722.jpg Martín Ku y su novia Marisol

Consultado en “Socios del espectáculo” por cómo está su pareja hoy, Martín confesó: “De día no se le nota tanto, pero de noche Mari se la pasa llorando. Está muy mal. No fue un momento lindo y no sé si todavía acepto el perdón de los medios porque no es algo que se tome a la ligera y porque pasó poco tiempo. Mucha gente que no se enteró de la noticia nos sigue parando en la calle para felicitarnos. Es muy duro”.

