La decisión que tomó Marley con Mirko tras la nueva denuncia por abuso sexual

“Me dio miedo por la repercusión en la calle, hoy en día hay una crueldad instantánea, son épocas difíciles para algo así, porque por más que yo tenga todas las pruebas alguien se puede quedar solo con la denuncia. Yo tengo a mi vieja que tiene 85 años, a mi hijo de 6, que va a la escuela, pero todos los padres me dicen que me apoyan, que están conmigo, que están protegiendo a Mirko”, dijo Marley en LAM.

A su vez, el conductor de Survivor: Expedición Robinson resaltó sobre cómo llevó el tema con su hijo: “No lo hablé con Mirko, y en la escuela lo protegen mucho, la verdad es que tiene una vida muy normal. Con mi mamá sí lo hablé y ella está angustiada, es lo más horrible que puede haber que alguien con tanta liviandad invente todo eso”.

image.png Marley y Mirko

“Obviamente tengo angustia, bronca, impotencia, por más que de mi lado tengo la suerte de haberme guardado todo eso, de casualidad, si yo no hubiera tenido ese cuaderno de 20 hojas detallando su vida y todo lo que pasó, no sé qué hubiera pasado. Pero yo estoy agotado, mal dormido, lo sigo llevando todos los días a Mirko a la escuela, voy en el auto y estoy actuando porque no estoy con la misma felicidad de todos los días”, subrayó Marley sobre la relación con su hijo en estos días.

La decisión de Telefe con Marley por la nueva denuncia

En las últimas horas, circuló un rumor de que el canal podría llegar a emitir un comunicado sobre esta delicada situación. Hasta el momento, la única determinación que tomó Telefe fue seguir emitiendo el programa Survivor, Expedición Robinson que conduce Marley.