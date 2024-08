El desgarrador posteo de Marisol, la novia de Martín Ku, tras perder su embarazo: "Mi más preciado tesoro...".

Luego de que Pepe Ochoa se disculpara por filtrar el embarazo de Marisol Saunzag y Martín Ku , y recibiera fuertes críticas tras conocerse que la pareja perdió el bebé, la joven decidió enviarle un mensaje a sus seguidores. “ Les pido por favor parar con el hate masivo hacia el comunicador que dio la noticia de nuestro embarazo . Entiendo que no estuvo bien, pero tampoco me gusta ver cómo lo bardean. Creo que ya tiene y tienen su lección más que aprendida”, escribió la veinteañera en sus Instagram Stories .

Marisol remarcó: “Las ilusiones se van de un momento al otro, quedan los deseos por cumplir con ese bebito. Pero hoy, solo les pido paz, amor y muchos rezos. Dios sabe por qué, y yo confío en él y le entrego mi más preciado tesoro. Por favor, basta con tanto odio en las redes, y basta de lastimar al comunicador. Me duele saber que carga con una culpa que no es suya. No estuvo linda la filtración, pero no por eso quiero que pase por este escarmiento”.

La joven cerró diciendo: “Los quiero mucho, y leo todos sus mensajes. A quienes esperan un bebito, disfrútense, ámense y rezo porque ustedes tengan bebitos sanos, fuertes y felices. Los amo”.

Marisosaunzaga-avif.jpg El descargo de Marisol, la novia de Martín Ku, tras perder su bebé

Qué dijo Pepe Ochoa frente a las críticas por filtrar el embarazo de Marisol y Martín Ku

El panelista de LAM confesó: “Bueno, obviamente me gustaría empezar con este tema porque me parece que está bueno reflexionar sobre lo que pasó. Quiero decirle a toda la gente que yo no me escondo, parte de mi trabajo es la información y esta fue una que yo di. Hoy soy protagonista de esto porque fui quien contó el embarazo de Marisol, y ayer ella hizo una historia contando que lo perdió”.

Pepe remarcó: “No soy mal tipo, no soy mala gente, no me importa dar una primicia a costa de esto que les pasó a ellos, y la realidad que mi reflexión tiene que ver un poco con eso. Hoy, con el diario de lunes, entiendo que no hay nada que pueda decir y que esté a la altura de la situación que ellos dos están viviendo hoy, por eso les mando un abrazo enorme. Pero no tengo mucho más que eso porque la realidad es que no hay mucho más para decir porque en su momento reflexioné y sigo reflexionando hoy, y creo que más allá de si me habilitan o no me habilitan, evidentemente los tres meses sí son importantes y que tal vez también en el momento que ellos estaban viviendo, tal vez sumarles esta cuestión mediática no fue lo mejor”.

El panelista cerró su mensaje diciendo: “La realidad de todo esto es que me parece que está buenísimo el debate, que, si todos me quieren cancelar, tienen todo el derecho de hacerlo. Obviamente puedo pedir perdón porque no se me caen los anillos”.