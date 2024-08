Martín Ku de GH y su pareja dieron la peor noticia, "Decidió irse"

Con un sentido posteo, Marisol Sosa, pareja de Martín Ku , ex participante de la última edición de GH, confirmó que lamentablemente perdió el embarazo que habían anunciado hace poco más de una semana atrás. Se trataba del primer hijo de la pareja y por el momento no brindaron detalles sobre lo que sucedió.

"El chino" de GH Martín Ku, ex Gran Hermano, está a la espera de su primer hijo: los detalles

image.png

En medio del dolor que genera la noticia, es válido recordar que días atrás, cuando se conoció públicamente el embarazo, el mismo ex participante del reality comentó que se sintieron de cierta manera “presionados” en contar sobre el embarazo.

“La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias”, comenzó diciendo a través de su cuenta de Twitter.

“Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales”, indicó, molesto. “La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro”, se lamentó.

image.png

“No es que dimos el ‘Ok’, sino que no nos quedó otra, ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora”, manifestó a principios de agosto, enojado por no poder cumplir con la recomendación médica de mantener en reserva el embarazo durante las primeras doce semanas.