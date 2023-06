Marley se puso firme: ¿peligran los Martín Fierro?

Paula Varela reveló en Socios del Espectáculo: “Tenemos un Marley de quien tengo entendido que él mismo llamó al canal para pedir que continúen sosteniéndolo en Colombia, que él no quiere estar presente”.

“Fue un llamado de Alejandro como pedido al canal que él no quiere estar y que salgan a decir que está grabando y no puede llegar. Ese sería el arreglo”, agregó la penalista.

Y Nancy Duré sumó: “Lo que dicen también es que ese reality que está haciendo en Colombia, una especie de Expedición Robinson, no vería el aire por lo pronto sino que estaría pensado para el año que viene”.

Aseguran que Telefe tendría en la cuerda floja al nuevo programa de Marley

Marina Calabró, periodista de Lanata Sin Fitro (Radio Mitre), habló en el programa y aseguró que Marley estaría en la cuerda floja con su programa Expedición Robinson por decisión de Telefe.

Debido a la denuncia que recibió públicamente el famoso conductor por abuso sexual a un menor de edad, el canal de las tres pelotas parece no querer tener problemas con el caso, y su nuevo programa corre peligro para ser transmitido en la televisión.

Por esto, Calabró comenzó a dar detalles sobre esta situación, y explicó: "Tiene que ver con el programa de Marley, Expedición Robinson. Él está grabando en Colombia, eso no se detuvo, pero yo estuve averiguando y a mí me dijeron que esto no se va a emitir hasta que la Justicia se expira sobre la causa federal que se transmita en el juzgado".

Luego, sacó sus propias conclusiones y aclaró: "Mi sensación, por lo que yo hablé ayer, ellos están apostando a que no le den curso a la demanda, a que la desestimen. El dato que yo tengo y que fue publicado es que habían llamado al denunciante de Misiones para ampliar su declaración".

"Lo van a escuchar y después verán qué curso toma la causa. Ahí la apuesta es, si desestiman, si no hacen lugar a la demanda, aquí no ha pasado nada", continuó.

"El problema es que este proyecto está en el presupuesto 2023, pero no va a dar un mango en el 2023. Es un gasto a cuenta de lo que podría ser un recupero en el 2024", sentenció Marina Calabró sobre el nuevo programa de Marley.

La denuncia a Marley por abuso sexual

El jueves 1 de junio, una presunta víctima de abuso denunció a Marley en Crónica TV. El hombre salió al aire con la cara tapada y habló sobre la red a la que pertenecía Marcelo Corazza, actualmente preso por ser el presunto coautor del delito de asociación ilícita con fines de trata de menores.

Diego Moranzoni, conductor del programa de Crónica, presentó al hombre, presunta víctima de abuso, y este explicó que fue captado por una red de trata a sus 14 años. "Yo llegué a verlo a Corazza", declaró. "Te hacían llegar la propuesta por intermedio de otras personas. No estuve con él", siguió.

"Corazza y un montón de sus colegas, compañeros, estuvieron con menores. Famosos de mucho dinero y funcionarios", agregó. "¿Estuviste con famosos muy famosos e importantes de la televisión? ¿Conductores de televisión?", le preguntó Moranzoni. "Un conductor de televisión del canal de las tres pelotas", dijo la víctima, en alusión a Telefe.

Más avanzada la entrevista, el conductor de Crónica TV lo invitó a decir el nombre de esta persona a la que estaba acusando de abuso y el hombre manifestó: "Tengo miedo, tengo familia, esta gente tiene un pode tan grande y oscuro, tanta perversidad. Nadie te asegura nada".

"¿Usted nos asegura que estas personas no nos van a hacer daño?", le preguntó a Fernando Burlando, abogado presente en el piso del programa.

"Quedate tranquilo. ¿Quién es el conductor?", insistió Moranzoni. "Marley", reveló el sujeto, sin ahondar en detalles.

