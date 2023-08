Marina Calabró vs Florencia Peña: la periodista disparó fuerte contra la actriz

"No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van asombrar", contestó la actriz en su momento, en diálogo con PrimiciasYa.

Sin embargo, la columnista de espectáculos en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) recogió el guante y apuntó contra ella. "Ay Dios, yo no sabía que había sido la encargada de casting, porque se lo tomó personal como si hubiera sido a ella la crítica", comenzó diciendo.

"Si el casting era brillante, no es tu mérito Flor. Si el casting es horrible, no es tu desmérito Flor. Tu laburo será debidamente observado el lunes cuando debuten", continuó la periodista, de una manera desafiante.

Además, habló sobre la vida personal de la actriz y aseguró: "Puede ser que me conozca bien, no se olviden que fuimos al colegio juntas. Ella un año atrás mío, pero en realidad no es un año más chica, creo que hubo un temita con que no pudo pasar en tiempo y forma".

"Pero bueno, ella labura desde muy chiquita. Es más, creo que no se recibió, pero no importa", agregó.

Finalmente, entre risas, aclaró: "Igual no es un carpetazo, estoy reconociendo el mérito de una niña que tan pequeña ya trabajaba, era una estrella, y no necesitó de la educación formal para progresar en la vida porque su talento se impuso sobre todo".

Qué dijo Flor Peña sobre Marina Calabró

Por eso, con el sitio PrimiciasYa, en primer lugar se centró en dar detalles sobre el ciclo del cual será jurado en Telefe. Sobre ello, manifestó: "Estamos enamorados del programa y no paramos de hablar con mis compañeros de lo que nos gusta estar en él. Ya falta poco para que terminen las grabaciones y me está dando nostalgia, ojalá que haya más temporadas".

“El programa está lleno de talento y se van a sorprender mucho, es un programa producido increíblemente por un canal líder y lo van a disfrutar un montón. La tele se volvió como un exprimidor y este programa viene a traerle un poco de luz a la tele", agregó.

Luego, respecto a las duras críticas que expresó Marina sobre el programa, sostuvo: "No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van a asombrar".

"Siempre fui muy fan del formato de otras partes del mundo y es un éxito en todas partes. Es un formato que en otras partes del mundo está hecho increíblemente y la calidad es majestuosa. Entonces yo dije 'vamos a ver cómo lo hacemos nosotros' y es mejor, así que... ¡en tu cara!", cerró picante Florencia Peña contra Marina Calabró.