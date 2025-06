Mariano Martínez volvió a sus videos musicales: mirá qué clip eligió

En la cuenta regresiva La broma viral de Eugenia Ruiz a sus compañeros de Gran Hermano: "Me echaron"

Como era de esperarse, en cuestión de minutos se volvió viral y las opiniones de los internautas no tardaron en aparecer. Mientras mira a cámara y se acaricia el pelo, se lo ve al actor decir "Nunca te olvides que te doy mi vida. Te extraño de noche, te pienso de día", fragmento de la canción que sonaba de fondo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1931512117879841162&partner=&hide_thread=false Mariano Martínez volvió a sus videos musicales pic.twitter.com/YF00KAQQHa — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 8, 2025

"Que bien que hizo Lali saliendo de ahi", "yo cada vez q me acuerdo del chico q me rompió el corazón y suena este tema", "Se quedó en Alma pirata...", y "Algun amigo de Mariano Martinez le puede decir que no da que suba estos videos...", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Esta no es la primera vez que el artista hace este tipo de contenido, ya que es habitual ver en sus redes sociales material similar. Si bien recibe muchas críticas, esto parece no importarle y se sigue divirtiendo con esta temática.

En otras oportunidades, Mariano Martínez creó contenido similar, pero con diferentes artistas: Luis Miguel, Romeo Santos, José Feliciano, entre otros. Aunque también se pueden ver muchos "vestite conmigo", que se trata de armar un outfit para salir y mostrarle a sus seguidores la ropa que eligió para usar en esa oportunidad. A pesar de todo, el actor cosecha más de 20 mil likes por video y cientos de comentarios de la gente.