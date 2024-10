María Eugenia Ritó apuntó sin filtro contra Jesica Cirio: "Pregúntenle cómo hizo la plata"

María Eugenia Ritó siempre se caracterizó por su fuerte carácter y su frontalidad extrema , algo que quedó demostrado en el extenso descargo que hizo en Radio Mitre. La vedette habló en el programa de Juan Etchegoyen contra su ex amiga, la modelo y ex conductora de Telefe Jesica Cirio .

“Yo no sé nada de política y yo desistí hablar de Jesica Cirio, yo la hice conocida a ella más allá que me haya dado vuelta la cara. Yo no me quiero enroscar con esto. Cada uno tiene lo que merece y sé que tiene mucha la plata, cómo la hizo no sé, el pueblo quiere saber cómo hizo la plata”, arrancó su descargo la mediática.