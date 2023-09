Marcelo Tinelli víctima de hackers: ¿qué se filtró?

Marixa Balli reveló en 'LAM' (América TV), el malestar que le generó su breve participación en la pista del 'Bailando 2023' (América TV), y el enojo que tiene con el conductor, Marcelo Tinelli, tras su picante ida y vuelta.

“Me bardearon y me sentí totalmente minimizada”, fue el puntapié que dio Balli para comenzar a enumerar un sinfín de items y explicar su indignación, luego de haber visitado el certamen de baile el miércoles por la noche.

“Me sentí como un muñeco que utilizaron. Hubieran puesto un mural mio y Fátima entraba por la puerta grande y hacía todo un show”, agregó Marixa. En ese momento, Ángel de Brito estaba con las mismas paletas de puntuación que están en el Bailando 2023 cuando el jurado evalúa a las parejas, y le consultó a su compañera qué nota le pondría a su ida y vuelta con Marcelo. “-1”, sentenció ella.

Luego, describió los motivos de su enojo con Tinelli. “Encima que estaba haciendo todo eso por dentro dije, ‘bueno, por lo menos que me sirva para Xurama’, y él me sale con que vendo ropa… hace años vendo calzados. Y para rematar todo, me viene a decir que vayamos a la bailanta, pero qué se cree, que yo me tomo un tetra y me voy a bailar. Toda mi vida lo único que hice fue laburar”, manifestó con total indignación Balli.

Además, agregó otras cuestiones que esa noche le molestaron, y apuntó contra la producción: “Me tuve que adaptar un poco con la ropa para que Fátima pueda estar cómoda. Entonces yo dije’ un catsuit me parece genial’. Desde el canal en un momento me enviaron cosas que me recordaron a las épocas cachaqueras, muy vintage, no va, me molesto”.

“Después me molesto que las vestuaristas no se dieran cuenta que el talle M del catsuit, el cual era para Fátima me lo dieron a mi, y el S que era para mi, lo tenía Fátima. Realmente patético. Además, el calzado me apretaba y no me gustaba, y me dieron una medalla porque Fátima no quería sacarse la suya”, sumó la empresaria.

Maite Peñoñori, interrumpió a su colega, para señalar: ”Pero ella tenía que copiarte a vos, no vos a ella”, y todas las ‘angelitas’ coincidieron al unísono. Ángel de Brito, replicó la misma pregunta anterior, e indagó: “¿Qué nota le ponemos a la producción?”. “-1, obvio”, fue la seria respuesta de ella.