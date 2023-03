Marcelo Corazza volvió a hablar en su traslado a una cárcel federal: qué dijo

Junto al ganador de la primera edición del reality fueron detenidos Francisco Angelotti (46), arrestado en Oberá, Misiones, apuntado como jefe de la organización que captaba, corrompía y prostituía a los menores; y Andrés Charpenet (53) y Raúl Mermet (46), detenidos en Pacheco como partícipes de la banda.

El actual productor de GH está apuntado como presunto cliente de la organización acusada de captar chicos y adultos para explotación sexual y prostitución.

"Quiero decir que no tengo nada que ver con esto; estoy pasando por el peor momento de mi vida; no puedo creer que esté pasando", dijo Corazza al negar su participación, según informaron fuentes de la causa a Télam.

Y agregó, antes de negarse a responder preguntas del juez: "Desconozco a las personas que me nombraron. Mis abogados me sugirieron que no declare hasta poder ver bien la causa. Tengo familia, un sobrino nieto, un ahijado de trece años y me da asco todo lo que escuché. No puedo creer que puedan llegar a leer todo esto. Nunca en mi vida tuve una relación con un menor de edad, no se me ocurriría, por Dios".

El testimonio que lo complica es de una persona que denunció haber sido abusada en 2001, cuando era menor de 18 años. El caso abre el interrogante sobre cuándo prescriben los delitos contra la integridad sexual infantil.

Corazza fue detenido en la mañana de este jueves desde Barracas, donde estaba alojado, hasta la alcaidía de Tribunales, donde lo esperaba un móvil del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

FUENTE: Clarín