Marcela Tauro contó el extraño episodio que vivió horas antes de la muerte de su madre

La periodista fue muy sincera al respecto: “Estoy en paz, estoy entera, como sostenida, estoy en paz porque mi mamá murió como quería, sin darse cuenta, así que está en paz . Le quiero agradecer a todos porque estuve muy contenida por ustedes y por la gente del medio”. Pero Marcela Tauro no se quedó solo con eso.

La panelista agregó: “Yo la llevé hace bastante a vivir conmigo a mi mamá, salvo hace dos años que estuvo complicada e internada”.

Marcela Tauro contó que el fallecimiento fue inesperado: “Me llamó la mujer que trabaja en casa que es como mi hermana. Mi madre estaba hablando en la casa con ella, se estaba riendo, y ahí se quedó. Fue duro porque me agarró con mi hijo de viaje escolar en Europa, y había estado con mi hermana que vive en Suecia dos días antes. Justo ese lunes mi hijo se fue a otro lugar y mi hermana que se fue de vacaciones a España y se lo avisé online”.

La periodista también se refirió al apoyo que recibió: “El papá de mi hijo me ayudó mucho. Y por supuesto Martín, mi ex pareja, ni bien se enteró tanto él como su familia no dudaron en venir a estar conmigo”.

Horas antes, en el programa radial donde trabaja, Marcela Tauro también había hablado de la muerte de su mamá: “Uno está preparado y no está preparado, porque los padres son padres y yo me quiero quedar con eso de que la pude disfrutar, la disfruté un montón. Soy una mujer grande y con mi hermana y mi hijo la disfrutamos”.

Marcela Tauro reconoció: “Nunca estás realmente preparado, pero estoy en paz. Hasta te digo más, ese día soñé con mi papá, que la venía a buscar ”.