Luis Ventura tiró una inesperada bomba sobre dos famosos: "¡Los vi juntos y no lo podía creer!"

Es importante recordar que el economista millonario y la modelo tuvieron una separación muy escandalosa, con acusaciones cruzadas y fuertes declaraciones mediáticas.

La situación parece haber cambiado drásticamente, al menos según lo que contó Luis Ventura: “¡Yo los vi juntos y no lo podía creer, pensé que era un espejismo! Yo terminaba de ir a saludar a un amigo mío, que es el encargado de un edificio de Lanús, y después de despedirnos volvió corriendo y me dijo: ‘¡Vení que está la Xipolitakis con el marido!”

El periodista se sinceró: “La verdad es que yo no le creí, pero fuimos corriendo hasta donde me indicó y enseguida me di cuenta que ella era Vicky, pero me costaba identificar al marido, pero sí, sin ninguna duda. ¡Primicia del año!”.

Luis Ventura cerró el tema diciendo: “Vicky Xipolitakis con Javier Naselli estuvieron juntos en la calle de Lanús. Porque él la rajó del departamento de Recoleta, entonces ella vive a dos cuadras de mi casa con los padres”.

Posteriormente, consultada por el tema, la modelo negó que haya una reconciliación con su marido y aseguró que solo se encontró con él por el bien del pequeño hijo que tienen en común.

Actualmente, el empresario pasa la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, donde es una importante figura de las finanzas.

Video de Luis Ventura hablando del encuentro entre Vicky Xipolitakis y su ex marido: