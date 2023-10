Luis Novaresio y una periodista sanjuanina tuvieron un duro cruce al aire en La Nación+

"Melisa, vos entendés lo que estás diciendo", respondió Plager. A lo que Trad retrucó: "Yo estuve ahí".

Como reflexión, la sanjuanina contó: "Para hacer periodismo, debemos tener la mirada en ambos lados (...) Jamás hice un acto terrorista, no hice una masacre y me duelen las mismas imágenes que te duelen a vos. Pero me parece que debés tener la posibilidad que Israel está cometiendo crímenes de guerra, viola el derecho internacional, hay niños muriendo en Gaza y en Israel y nos debería doler lo mismo".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fporquetendencia%2Fstatus%2F1714393961995886762&partner=&hide_thread=false "Novaresio":

Por su cruce con Melisa Trad en LN+ pic.twitter.com/9BBJ9YdfGZ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 17, 2023

Más tarde, apareció Luis Novaresio. Este fue el tenso diálogo:

- He decidido que no quiero entablar un diálogo, porque entablar un diálogo significa reconocer al otro. Si vos reconocés a la dictadura, yo estoy en la vereda de en frente y no tengo ganas de dialogar. No quiero seguir hablando con la señora Melisa Trad.

- Me parece que hay que hacer cuidadosos con las palabras. Yo no banco a Hamás.

- Yo creo que sí.

- Me parece trágico y terrible. No quiero justificarlo bajo ningún punto.

- Pero Melisa, Israel no bloquea la Franja de Gaza.

- Sí la bloquea. El Gobierno israelí no deja pasar servicios básicos a los ciudadanos de Gaza. La situación humanitaria en la Franja de Gaza es terrible. No los estoy comparando.

- Si te queda cómodo defender la dictadura. A mí no.

- No me gustaría que no me dejes así, porque no estoy defendiendo ninguna dictadura

- No sé si querés hablar, Débora. Yo prefiero retirarme de la cámara. No hablo con antisemitas, no hablo con homofóbicos ni misóginos

- Está mezclando cosas. Soy de San Juan y fui a las plazas para que el matrimonio igualitario.