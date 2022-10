Luciana Salazar vence a Martín Redrado en la Justicia y lo embargan

Martín Redrado quedó acorralado por la Justicia y no puede hacer movimientos en sus cuentas bancarias luego de que Luciana Salazar le gane la batalla judicial.

Incondicional Gran Hermano: la ex de Thiago contó el pacto que hicieron antes de entrar a la casa

No pega una

No pega una Escándalo: el novio de Tamara Báez quiso entrar armado a un boliche

La rubia había empezado el reclamo por los alimentos de su hija Matilda hace tiempo pero Redrado se negaba a pagar la cuota alimentaria entendiendo que la nena era producto de un vientre de alquiler y que no le cabían a él responsabilidades parentales.

matilda.jpg Luciana Salazar y la pequeña Matilda.

Sin embargo, la llegada de Matilda a este mundo fue una decisión de los dos y, por ende, Martín Redrado había firmado un papel donde se comprometía a hacerse cargo económicamente de la nena.

Así las cosas, la Justicia le dio la razón a Luciana Salazar y le embargó una de las cuentas más abultadas a Redrado porque entienden que tiene 10 meses de atraso de cuota alimentaria.

El economista no podrá hacer movimientos de esa cuenta del banco Galicia de la que Salazar se cobrará las cuotas atrasadas.

luciana salazar 1.webp

“A 10 meses del incumplimiento de la cuota alimentaria, la Justicia resolvió el embargo preventivo sobre la cuenta bancaria del Sr. Martín Redrado, conforme a derecho. Es una vergüenza que, quien fuera Presidente del Banco Central y hoy Director General de Fundación Capital, tenga paradójicamente un embargo en su cuenta bancaria por no cumplir con alimentos a una menor”, publicó Luciana Salazar en las stories de Instagram.

luciana salazar 2.webp

Pero no todo quedó ahí, Luli está decidida a dejar las cosas claras a la prensa. “Desconozco el accionar de la persona que fue mi pareja y con la que compartí más de 10 años, ya que nunca hubiese llegado a estas instancias y menos con una menor en el medio, sabiendo que fue una decisión conjunta que Matilda venga a este mundo", siguió la mediática.

luciana salazar 3.webp

"Es por eso se le garantizaron todos sus derechos antes de nacer, quedaron plasmados con todo lo que firmó. Espero que tengas a tu lado a alguien que te ayude a entender que el despecho nunca te lleva por el buen camino. No me hacés un daño a mí, solo se lo estás haciendo a una menor (vulnerando sus derechos). Pero principalmente te lo hacés a vos mismo que, según me consta, sos un prestigioso economista”, cerró contundente. A pagar Redrado.