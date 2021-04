Luciana Salazar pude perder una fortuna a manos de Martín Redrado

La disputa entre Martín Redrado y Luciana Salazar venía siendo casi exclusivamente mediática, pero ya desde hace unos meses, el economista venía amenazando con iniciar acciones judiciales contra su ex pareja. Hoy se realizó la segunda audiencia de conciliación entre las partes, pero según contó Ángel de Brito, el ex director del Banco Central no quiere arreglar, sino que prefiere llegar a juicio para reclamarle a Salazar una exorbitante suma de dinero como resarcimiento por la "campaña de desprestigio" que entiende que la blonda propició. El reclamo económico de Redrado es por 25 millones de pesos.

La historia de cruces entre Martín Redrado y Luciana Salazar es bastante extensa, pero siempre manejándose en el plano mediático. Pero ahora el conflicto llegó hasta la Justicia y todo hace indicar que recién empieza. El economista le inició a la modelo una causa penal y civil por "presiones" que consideran que "atacan la dignidad y la honestidad" de Redrado, según explicó Fernando Burlando, su abogado. "Todo lo que ella ha hablado genera un perjuicio y por eso vamos a iniciar una causa por daños y perjuicios", sumó el letrado, a la vez que aseguró que también denunciaron a Salazar en la justicia contravencional por "hostigamiento mediático".

"Él está convencidísimo de ir a juicio y de pedirle una cifra millonaria de resarcimiento. 25 millones de pesos es lo que le va a pedir Redrado a Salazar", aseguró hoy Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana sobre cómo sigue el conflicto. El mismo periodista también consideró que ninguno de los dos tendría "ánimos de conciliar", por lo que en caso de resultar condenada, Salazar debería abonar la impresionante suma, que a cambio oficial serían alrededor de 270 mil dólares.

Según el conductor de Los Ángeles de la Mañana, la información de esta cifra le llegó por parte del entorno de Redrado, que a pesar de estar en plena audiencia de conciliación, el economista "no quiere saber nada". "Está dispuesto a pedirle un resarcimiento por lo que considera una campaña de desprestigio con lo que dijo en los programas de televisión, portales y revistas", agregó el periodista, que se encuentra aislado por ser contacto estrecho de un contagiado de coronavirus.

Vale aclarar que Redrado no habló de forma pública y todos los cruces mediáticos recientes de Salazar fueron con Burlando. En una entrevista con Intrusos, mientras el abogado explicaba la naturaleza de las denuncias de su defendido, la blonda llamó al programa para exponer sus puntos de vista y criticar a Burlando: "Yo tengo abogados que dicen que de ninguna manera puede ir para adelante con las denuncias". El propio letrado le contestó que pusiera a expertos a charlar para "hablar de igual a igual", ya que ella no es una profesional del derecho y no tenía que darle ningún tipo de explicación.