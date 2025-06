Luciana Salazar tiró munición gruesa contra Martín Redrado en el día del padre: "Cobarde y..."

Y aseguró en otra publicación: “Matilda vino a este mundo porque los dos lo hicimos posible, cada uno como pudo. Si uno de los dos no hubiese querido, ella no estaría. Pensamos, soñamos y garantizamos su futuro antes de que naciera, tratando de ser lo más responsable frente a una nueva vida. Ojalá algún día pueda contar toda la historia sin que duela tanto”.

"Durante el deseo de formar una familia, no me daba cuenta de que fui víctima de todo tipo de manipulaciones y torturas psicológicas. Esa violencia que ejerciste con una mujer, sigue al día de hoy, de otras formas y con una gran diferencia, que ahora también la ejerces con una niña inocente de 7 años, llena de vida y amor", agregó Salazar en clara referencia a Martín Retrado.

image.png

"A esa niña que dormía a tu lado, a esa niña que le dabas de comer, que le jugabas, la llenabas de besos y abrazos. A esa niña que también la escondías, a esa niña que abandonaste tantas veces (por tus miedos), pero después te agarraba la culpa y pedías siempre revincularte. A esa niña que también fue y es víctima de todas tus inseguridades. A esa niña que le vulneras sus derechos", señaló Luli Salazar.

"Por eso la palabra padre les queda muy grande a algunos. Si no sos responsable con la vida que trajiste al mundo o con la que adoptaste de corazón, ya no lo sos. Aunque con tus otros hijos hayas asumido la responsabilidad, con que no lo seas con uno, eso ya no te hace ser padre", sentenció. “Lo que le hiciste a Matilda es algo que yo nunca te lo voy a poder perdonar… Ella no sé. Lo que sé es que para mí vos no sos padre, sino un cobarde y miserable”, apuntó con dureza.

Luego, la mamá de Matilda mostró la imagen de un documento de la clínica de fertilidad para demostrar que Martín Redrado estuvo presente en las visitas médicas. También resalta una línea que dice que “la pareja quiere proceder con la gestación subrogada”, por lo que fue una decisión que tomaron los dos.

"Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero parece que ni los documentos médicos alcanzan para refrescar ciertas memorias selectivas. No te preocupes, Martín, si tanto te cuesta recordar nuestras visitas conjuntas al centro de fertilidad, siempre puedo ayudarte con archivos. Gracias por tu 'voluntad', aunque haya durado lo mismo que tus declaraciones coherentes", cerró con contundencia Luciana Salazar.