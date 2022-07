Luciana Salazar reveló qué le preguntó su hija en medio de la disputa con Martín Redrado

Luciana Salazar parece no tener paz en la disputa con Martín Redrado, que hace poco se casó con Lulú Sanguinetti.

novela eterna entre Martín Redrado y Luciana Salazar sumó un nuevo capítulo. Es que a días de que el economista se casara con Lulí Sanguinetti en Italia, la modelo volvió a aparecer en los medios y lanzar polémicas declaraciones mientras enfrenta denuncias contra el ex presidente del Banco Central. Pero ahora en una entrevista reveló que su hija , la pequeña Matilda, comenzó a hacerle preguntas. Cabe destacar que la modelo admitió hace tiempo que Redrado y la menor tienen un vínculo.

Mientras Luciana enfrenta los rumores de un affaire con Julián Álvarez, mantuvo una entrevista con "El Run Run del Espectáculo" y contó las preguntas que la niña empezó a hacerle con relación a su papá. En ese sentido, la modelo contó que "hace poco me preguntó por qué no tenía papá y a medida que ella va preguntando yo voy contando, más no".