Luciana Salazar opinó sin piedad sobre la boda de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti

Luciana Salazar y Martín Redrado no tienen paz. A pesar de haberse separado hace años, los ex no logran ponerse de acuerdo, sobre todo en lo que tiene que ver con Matilda.

Parece ser que algún papel firmó el ex presidente del Banco Central que lo obliga a hacerse cargo de la pequeña y Luciana Salazar no le deja pasar una, a tal punto que durante mucho tiempo se especuló sobre la paternidad de Redrado. Ellos siempre lo desmintieron.

El economista logró formar una nueva pareja con la diseñadora Lulú Sanguinetti pero la ex conejita playboy sigue hablando en los programas de televisión y lo cruza duramente cada vez que puede.

De hecho ahora ambos están en Eurpoa. Martín Redrado viajó a Italia para casarse con Lulú Sanguinetti y Luciana Salazar para ver a su pareja, el futbolista de River Julián Álvarez que está en España.

lulú sanguinetti.webp

Salazar fue consultada por la prensa para que opine sobre la boda de su ex y no fue para nada amable con lo que dijo. La vedette le echó la culpa a Redrado de haberla censurado en varios canales de televisión.

"Yo sé perfectamente y lo sé porque me lo han confirmado muchos periodistas... Que él pide que no me hagan notas, que no me convoquen de invitada a ningún programa y, de esta forma, se está metiendo con mi trabajo", dijo Luli Pop a Revista Gente.

luciana salazar 2.webp

Sobre la boda del economista y Sanguinetti en Italia, Salazar fue tajante: "Nada me interesa menos que ese tema". Pero claramente la rubia no iba a abandonar el tema ahí y decidió tirarle otra vez con munición pesada a su ex. "Me encanta que haga su vida, pero me gustaría que me permitiera a mí hacer la mía en paz", remarcó furiosa. Avanza la batalla judicial y estos dos parece que nunca se van a poner de acuerdo.