Los vecinos de María Becerra la denunciaron a ella y a su novio: de qué la acusan

“ Quiero empezar el programa con una fuerte denuncia contra María Becerra , sus vecinos están indignados hace tiempo. La denuncia será pública a partir de este momento y no descartan ir a la Justicia, la acusan de uso indebido del espacio público ”, remarcó el animador.

Y agregó: “Tengo testimonios que así lo indican y los vecinos me han enviado pruebas de todo, están muy enojados con la intérprete y con todo su séquito de personas que están con ella, ahora vas a escuchar a los vecinos, pero quiero hacer una aclaración más”.

Etchegoyen reveló: “Las personas que a mí me mandan esto me piden reserva de identidad porque no quieren quedar expuestos con sus nombres”.

En ese punto, el periodista puso los audios que le mandaron los vecinos: “La verdad que en Vicente López estamos con una situación. Se mudó María Becerra acá al barrio junto a su novio y no sé si alguien más de su equipo, es una situación que no se aguanta. Hubo fiestas y ruido en algún momento, pero el problema es que la seguridad de ella no te deja estacionar en la cuadra”.

El vecino remarcó: “Siempre tienen autos en la vereda cortando el tránsito, es una zona de colegios y se ven padres con cochecitos esquivando esa zona porque no pueden pasar por los autos que dejan sin espacio , acá siempre nos respetamos y ella no sé quién se cree, pone un seguridad que te patotea y las reglas no son así”.

Otro hombre contó: “Quería comentarles que soy vecino de María Becerra y no me ha dejado estacionar en la calle en un lugar permitido frente a su casa porque tiene una garita de seguridad que nos echa a los vecinos y sus vehículos no dejan pasar cochecitos de bebé ”.

Video de Juan Etchegoyen en Radio Mitre hablando de la denuncia de los vecinos de María Becerra: