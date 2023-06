Los terribles detalles detrás de la denuncia de Indiana Cubero a su mamá, Nicole Neumann

La periodista arrancó fuerte: “ Habría una denuncia contra Nicole Neumann por violencia familia . No era solamente una discusión”.

Y agregó, en referencia a Fabián Cubero, el padre de la joven que vive con Mica Viciconte, su nueva pareja: “Una guerra que se acrecienta porque Nicole piensa que le llenan la cabeza del otro lado”.

Marcela dio un detalle importante: “Del lado de Cubero piensan, a su vez, que Nicole está más ocupada en el casamiento con su novio Manu Urcera que en mejorar la relación con su hija”.

Tauro remarcó que este conflicto no afectó la relación entre las hermanas: “Las hijas se llevan todas bien, saben de la situación. Indiana seguiría viviendo con su papá”.

Antes de cerrar, la periodista mencionó “un episodio que fue un escándalo”, cuando Nicole Neumann fue a esperar a su hija a la salida de la escuela, pero la joven se puso realmente muy mal al ver a la modelo esperándola en la puerta del colegio: “Esto pasó hace poquito, quería verla a Indiana, quería componer la relación. Tuvo que intervenir la directora del colegio. Fue un escándalo porque a la nena le agarró un ataque de nervios porque no quería irse, no se quería ir con ella. No rindió la materia que tenía que rendir y se fue. Después faltó tres días porque tenía pánico que le pasara lo mismo”.

La periodista agregó: “La nena tiene un perro salchicha que es atrigrado y se llama ‘Rufi’. Pudo recuperar al perro recién cuando recuperó las cosas porque era como el botín de guerra de Nicole. No te doy el perro si no volvés a vivir con nosotros, le habría dicho”.

Tras enterarse que su hija la denunció por violencia familiar, Nicole Neumann decidió irse de viaje con Manu Urcera, su futuro marido, a Mendoza, donde el joven tenía una carrera, dejando a sus tres hijas con Fabián Cubero, su ex esposo.

Video de todo lo que contaron en “Intrusos” sobre la pelea entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana Cubero: