Los polémicos dichos de Roberto Pettinato sobre la relación de su hija Tamara y Alberto Fernández

Qué dijo Roberto Pettinato sobre el vínculo de su hija con Alberto Fernández

"Volví a la música, nunca me sentí cancelado. No fueron denuncias, lo mediático en la ley no existe, en su momento me amargó porque hubo mentirillas. Tal vez me porté mal, no mal, me porté como me portaba en el colegio. Nunca inicié nada, dejé que hablen", aseguró Pettinato.

"Estuve menos que machista, no me dejé llevar porque me di cuenta que era un show, no digo que sean mentirosas, son cosas que se dieron en el momento. Nunca me tiré encima, con lo del camarín aparte, la terminé ligando yo", continuó el conductor.

Por otro lado, habló de la situación de Felipe Pettinato, quien fue condenado por abuso sexual a una menor y acusado por el delito de incendio seguido de muerte. "Somos como Los Locos Addams, es una familia que pasan cosas insólitas. Felipe está súper bien y ahora tiene que resolver la Justicia, no creo que vaya a terminar en la cárcel, pero tiene un juicio por delante", comentó.

"No me gustaba el médico (Melchor Rodrigo), no era una buena persona, Felipe lo quería, pero yo nunca lo quise, era un tipo que le daba pastillas. Fue un accidente, esa es mi opinión. Felipe lo adoraba y lo extraña. Fue algo muy accidentado, lo loco es un neurólogo profesional metido en esa historia", opinó Pettinato.

Por último, también se metió en la polémica que se desató meses atrás, cuando se supo que Tamara había tenido un amorío con Alberto Fernández. "Linda pareja, la cagada es que no era Kennedy, pero Tamara hubiera sido una linda Marilyn Monroe…", respondió.

Cuando le consultaron si le sorprendió el romance, entre risas, contestó: "Obvio. Decía 'esto no es verdad'. Ella me decía 'soy la primera mujer cancelada'. Tuvieron un affaire seguramente, me lo contó ella primero. Yo le dije 'qué Alberto', no sabía de qué Alberto me hablaba. Fueron cosas que pasaron, no por eso había que demonizarla".