Los polémicos dichos de la supuesta novia de L-Gante

Además, siguió: "Y al no haberse logrado el objetivo de conocerse la verdad (verdadera) hoy me veo en la obligación personal de dar la cara como corresponde y sincerar la situación conocida por todos". Finalmente, Luli Romero buscó alejar la idea de que era pareja de L-Gante: "Quiero aclarar que yo solamente pretendo trabajar como lo hice siempre, para eso estudié modelaje, actuación, baile y demás. Llegué hasta acá sola sin necesidad de colgarme de nadie".

“Debo dejar en claro que entre el cantante y yo Lulii Romero no existió nada de amantia, solo relación laboral”, completó en otra historia. Cabe destacar que la bailarina no mencionó a L-Gante en ningún momento, probablemente por cuestiones legales.Tras el escándalo mediático, se desconoce si seguirá participando de los shows y videos del cantante de cumbia 420. Mientras tanto, Tamara Báez se muestra feliz en distintas salidas con amigas, lejos del músico de General Rodríguez.

Qué dijo Tamara Baez sobre la supuesta amante de L-Gante

Después de que la relación entre L-Gante y Tamara Báez quedara en el ojo de la tormenta por un video donde se lo ve a él en la entrada de un hotel alojamiento, no tardaron en salir nuevos testimonios acerca de la vida sentimental del cantante.

Esta mañana Mica Salatino visitó el piso de Nosotros a la mañana Tamara no ocultó su sorpresa al poner eltrece en su televisor.El principal problema de Tamara Báez cuando se despertó, alrededor de las 8:30, era bajar las escaleras porque ayer empezó el gimnasio y estaba muy dolorida.

Así como comparte su rutina diaria junto a su hija Jamaica, que en una semana cumplirá su primer año, mostró también cómo empezaba su mañana de miércoles: tranquila, desayunando frutas, tostados de jamón y queso y un coqueto jugo de naranja. Hasta que prendió el televisor. En la historia siguiente apareció Mica Salatino, una nueva involucrada en su historia con L-Gante. Tamara no dudó en sacarle una foto al televisor, escribir bien grande “JAJAJAJAJAJA” y acompañar la publicación con un remix de la frase viral “Dije, qué?! Me quedé como WTF, esto es real?!”.