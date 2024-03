Los participantes de Gran Hermano hicieron una "huelga" en contra de la producción

Durante las últimas semanas, Gran Hermano tuvo galas especiales, donde ingresaron ex y nuevos jugadores . Esto molestó mucho a los que ya estaban desde el comienzo, debido a que fueron siete las personas que se sumaron. Ante esta situación, los "originales", se reunieron en la madrugada y comenzaron a charlar sobre lo que ocurrió en estos días y se unieron para hacerle un fuerte reclamo a la producción.

image.png Gran Hermano

La charla se desencadenó cuando Furia expresó sus ganas de que Sabrina sea eliminada este domingo y Lucía vuelva a ingresar a la casa.

"¡Ay, me muero si entra Luchi! Igual sería otro impacto emocional que entre alguien más", coincidió Rosina, y Virginia acotó: "Perdón por Luchi, pero quisiera que no entre nadie más". Ante el comentario, la uruguaya reconoció: "No, yo te doy la derecha porque es mucho".

A estos comentarios se sumó Zoe: "¡Basta de entrar y salir gente!", y obtuvo el respaldo del Chino. Aunque Cata consideró improbable "que metan a más nadie", Rosina le contestó: "No, esto es muy incierto. ¿Ellos no piensan en nosotros acá adentro? Hablando en serio, ¿no piensan en nuestra psiquis?", cuestionó.

Furia remarcó que desde la producción "nos quieren incomodar", mientras que Zoe reprochó que "les chupa un huevo el aislamiento" y el Chino, un poco más conciliador, recordó que "es un show, un programa de televisión". "Igual el año pasado no hicieron esto", concluyó Cata.