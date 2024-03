Los abogados de Emilia Mernes intimaron a una emprendedora y las redes explotaron: qué pasó

En las últimas horas, las redes sociales estallaron luego de que un emprendimiento bonaerense de merchandising no oficial comunicara a sus clientes que no podría vender más productos referidos a la cantante Emilia Mernes ya que sus abogados lo habían intimado.

“El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados a ella ya que no tenía el debido permiso para realizar productos con su nombre”, se leía en la historia publicada en el Instagram del emprendimiento Our freedom, ubicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

image.png

El escándalo de Emilia Mernes en X

La noticia se viralizó en X, la red social antes conocida como Twitter, y generó una gran polémica entre los fans de la cantante argentina y otros fanáticos que la comparaban con artistas como Lali y Miranda! que nunca harían algo así porque respaldan los microemprendimientos que se forman alrededor de ellos.

Debido a la magnitud del problema, la persona detrás del negocio (cuya identidad se desconoce) tuvo que salir a dar más explicaciones sobre lo sucedido. A través de otra historia, la o el emprendedor aseguraron que la cantante se puso en contacto con el negocio y que “no estaba al tanto de la situación”.

image.png

Ale Sergi y Lali fueron elogiados en redes y Emilia se llevó todo el hate

“No quiero incitar al odio hacia Emilia ya que este tipo de cosas están fuera de sus manos. La mayoría de las veces este tipo de situaciones se deben a los managers o a los que manejan la imagen de x artista”, aclararó el o la vendedora.

En X, muchos usuarios recopilaron fragmentos de viejas entrevistas donde Lali y Ale Sergi donde aplaudían el esfuerzo de emprendedores que hacen productos no oficiales sobre ellos para después venderlos a sus fans. “Hay gente que trabaja de lo que puede y se va buscando la vida. A mí no me jode. Yo soy de un país donde hay hambre, si la gente necesita vender sus cosas, que las vendan”, exclamó la cantante.

“La gente no tiene la culpa. A mí me molestaba cuando la compañía nos venía a decir que armáramos un video para decirle a la gente que compre el (disco) original. Me parece que la gente lo que quiere es escuchar la música. Yo no me puedo ofender porque un pibe fue a la casa del amigo y se copió el CD o fue al mantero y lo compró a un cuarto del precio de lo que lo vende la disquería”, expresó el cantante de Miranda!