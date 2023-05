Los "10 minutos" de Jorge Rial, el increíble informe médico del presentador

Esta semana, el periodista visitó a sus compañeros de Argenzuela en las dos versiones del programa que conducía antes de sufrir el episodio cardíaco. El lunes estuvo en Radio 10 mientras que el viernes hizo lo propio en C5N, donde contó con lujo de detalles lo que sufrió en Bogotá y cómo encaraba su recuperación en Buenos Aires luego de recibir el alta médica.

“Primero, perdón por la voz. Es la que quedó después de haber tenido un caño 14 horas en la garganta. Un espectro, casi me convierto en eso. Pasé a saludar porque los extraño y sé que la pasaron mal, que se sufrió mucho, mucha angustia”, señaló en el programa de radio. En la televisión se manifestó en los mismos términos, y allí aprovechó para oficializar su relación con la escritora colombiana María del Mar Ramón, quien estuvo a su lado en Bogotá. “María es mi pareja, nos conocemos hace un tiempo largo, muy largo... Y nada más. Ella tiene su vida y yo no quiero mezclar las cosas. Se apareció todo por esto, pero estuvo al lado mío todo el tiempo”.

En ambas visitas, Rial reveló con lujo de detalles lo que sintió durante ese rato que estuvo muerto. “La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse. Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron 10 más o menos 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargas eléctricas y me cagaron literalmente a palos”, detalló sobre los minutos dramáticos que transitó en la Clínica del Country en Bogotá.

Y en las últimas horas, para validar sus palabras y despejar cualquier tipo de rumor, el periodista subió a sus redes el documento médico de la institución colombiana. “Infarto agudo de miocardio sin elevación. Choque Cardiogénico revertido, paro cardiorrespiratorio por 10 minutos”, se lee en el informe, fechado en la mañana del lunes. “Angioplastia coronaria exitosa más implante de stent medicado”, se lee a continuación. “Hace tres semanas. 10 minutos”, escribió Rial sobre la imagen, enfatizando aquellos instantes dramáticos que vivió hace veinte días.

image.png

El diagnóstico de Jorge Rial en Bogotá

Entre ambas visitas, en la mañana del miércoles, al conductor le realizaron una operación programada en el área de hemodinamia del sanatorio Finochietto. Allí le implantaron un cardiodesfibrilador para prevenir un infarto como el que sufrió hace veinte días en Colombia. La intervención fue exitosa y el conductor permanecerá en esa institución hasta el jueves, cuando se estima que recibirá el alta médica.

Consultado por Teleshow, Rial contó cómo se sentía luego de la operación. “Perfecto. Fue apenas de 40 minutos. Me pusieron un dispositivo para evitar arritmias”, señaló el conductor de Argenzuela. “Mañana en casa”, agregó, en referencia a los plazos médicos.

En tanto, su médico personal Guillermo Capuya validó las palabras del conductor. “Se hizo en las primeras horas de la mañana, estaba programada”, señaló el doctor, que viajó de urgencia a Bogotá para seguir paso a paso la recuperación de su paciente. “Fue un procedimiento sin ningún tipo de inconvenientes y no modifica en nada el curso de su recuperación, al contrario”, agregó el médico en diálogo con este medio.

FUENTE: Infobae