"Lo más importante es poder viajar, conversar": Yanina Latorre contó cómo es la relación con su marido tras la supuesta infidelidad

“Intentó hacer lo mismo con Lourdes y con el Chato Prada... Cada pareja se entiende a su manera. Después de 30 años de casados, lo que uno forma es una familia hermosa” , expresó Yanina en LAM, dejando en claro que no se ve afectada por las especulaciones. Además, reflexionó: “Yo hago, vos hacés, y no me refiero a una relación abierta. Cada uno sobrevive como puede. Para mí, lo más importante es el compañerismo, poder viajar, conversar”.

Sobre la reciente polémica, Latorre fue tajante: “Yo esta vez no hice nada... Y encima la gente te ataca. El karma le va a llegar a Fernanda, porque ella disfruta de estas situaciones. A mí no me genera placer ver rupturas familiares”.

La panelista también habló del vínculo actual con Diego Latorre, despejando rumores de crisis: “Seguimos viviendo juntos porque nos llevamos bien. Disfrutamos de nuestra compañía, cada uno tiene su espacio. No me interesan las relaciones donde uno depende del otro. Nos respetamos, compartimos muchas cosas y criamos muy bien a nuestros hijos”.

Consultada por Fede Bongiorno sobre si volvería a trabajar con Fernanda Iglesias, fue categórica: “No, nunca más. Hay cosas que no tienen vuelta atrás. Yo no extorsiono a nadie... Además, no le quedan muchos lugares para trabajar, no dura en ningún lado”.