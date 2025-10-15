miércoles 15 de octubre 2025

Reconocimiento

Llega el debut de los Martín Fierro de Streaming: cuándo será y por dónde se emitirá

APTRA incluyó entre sus múltiples ceremonias de premiaciones a los canales de streaming y todo su mundo digital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El mundo streaming también tendrá sus premios Martín Fierro.

A poco de celebrarse los Martín Fierro a la Televisión 2025, llega una nueva gala de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura: la que entregará estatuillas a los canales de streaming, que se hicieron lugar en los medios de comunicación y al día de hoy fijan también su propia agenda. En ese sentido, se supo cuándo y dónde será el novedoso evento.

Llegan los Martín Fierro de Streaming

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el domingo 14 de diciembre se celebrará la primera edición de los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming. La ceremonia será transmitida en vivo por Olga y Telefé desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires, reuniendo a los máximos referentes del entretenimiento digital.

Un video promocionó la ceremonia al retratar al gaucho, creado por José Hernández en 1872, haciendo zapping con una tablet de los principales canales de streaming. Entre ellos aparecen Vorterix, Luzu TV, La Casa del Streaming y Olga.

image

FUENTE: Crónica

Temas
