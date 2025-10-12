domingo 12 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reconocido certámen

La Voz Argentina llega a su fin: sin San Juan entre los finalistas, todos los detalles sobre las últimas galas

El certamen de canto La Voz Argentina está llegando a la recta final y para ello habrá doblete de galas. Todos los detalles.

Por Mariela Pérez
image

La edición actual de La Voz Argentina está llegando a su final. Tras varias semanas al aire con una decena de participantes de todo el país y bajo la conducción de Nico Occhiato, el certamen musical de trascendencia internacional tendrá un ganador en un cierre que se dividirá en dos veladas.

Lee además
masterchef celebrity argentina: uno por uno, quienes son los 24 participantes del reality
Televisión

MasterChef Celebrity Argentina: uno por uno, quiénes son los 24 participantes del reality
El sanjuanino Jaime Muñoz se despidió de La Voz Argentina en la semifinal del certamen. video
Despedida

Jaime Muñoz se quedó en la puerta de la final de La Voz Argentina, donde dejó una profunda huella

El programa emitido por Telefé contará con dos emisiones. La primera será este domingo 12 de octubre, desde las 22:15 horas. Por su parte la definición y el anuncio del nuevo ganador o ganadora tendrá lugar el lunes 13 de octubre, a partir de las 21:30. Ambos programas se podrán ver en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.

Por cada equipo llegó un finalista. Si bien San Juan estuvo bien representada en el certamen, tal como se había filtrado no llegó ninguna voz de la provincia a la final. Los equipos con sus representantes quedaron conformados de la siguiente manera:

  • Team Lali: Alan Lez
  • Team Luck Ra: Nicolás Behringer
  • Team Soledad: Milagros Gerez Amud
  • Team Miranda!: Eugenia Rodríguez
image

En esta oportunidad, el público podrá elegir su “voz” por medio del voto que se podrá emitir por mensaje de texto con el nombre del participante al 9009, o ingresando a la página web oficial del programa lavozarg.ar.

Se esperan importantes picos de rating y repercusiones sobre el final del certamen, que culmina mientras otro reality iniciará por la misma señal: MasterChef Celebrity.

Temas
Seguí leyendo

El doloroso momento de Jaime Muñoz, mientras avanza en La Voz Argentina: "Dioscidencia"

Derecho a la semifinal: Jaime Muñoz pasó y quedó a un paso de la final de La Voz Argentina

Jaime Muñoz, adentro: el sanjuanino fue el primer artista salvado por Lali y llegó a la semifinal de La Voz

Wanda Nara y sus hijas disfrutaron al 100% las Cataratas del Iguazú: el parque estuvo cerrado por su visita

Cristina Pérez hizo emocionar en vivo a Mirtha Legrand

Conmoción en Hollywood: murió Diane Keaton a los 79 años

Divertido cruce entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat que se volvió viral

El asesino favorito del cine, más profundo que nunca, en la mejor serie de los creadores de "Dahmer"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Wanda Nara volvió a viajar
Así cualquiera...

Wanda Nara y sus hijas disfrutaron al 100% las Cataratas del Iguazú: el parque estuvo cerrado por su visita

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se fueron a las manos luego de una fiesta
¿Se desconocieron?

Insólita pelea en Rodeo: suegro y yerno se "fueron a las manos" luego de una fiesta

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?
Pronóstico

Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?

Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento
Cobertura

Instalarán nuevas cámaras de seguridad en San Juan: un municipio tendrá controlada la entrada y la salida al departamento

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano
Disputa familiar

Tensión en 9 de Julio por un hombre que apuñaló a su hermano

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción
Historias del Crimen

Dos mujeres sometidas, un maltratador y el asesinato en defensa propia en Concepción

Te Puede Interesar

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los recuerdos de un restaurante lleno de asados y política en Avenida Libertador

Por David Cortez Vega
El primer gobierno de Leopoldo Bravo marcó el desarrollo de infraestructura de San Juan.
Historia

Leopoldo Bravo, el caudillo realizador: A 62 años, grandes obras que subsisten y son íconos del San Juan moderno

El Zonda le sacó la mufa a Ponce de León: volvió a ganar en el TC2000 después de 10 años
Automovilismo

El Zonda le sacó la mufa a Ponce de León: volvió a ganar en el TC2000 después de 10 años

Así detuvieron y trasladaron al sujeto acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba
Videos

Así detuvieron y trasladaron al sujeto acusado de doble femicidio y secuestro en Córdoba

Con muchas bajas, River recibe a Sarmiento en el Monumental
Torneo Clausura

Con muchas bajas, River recibe a Sarmiento en el Monumental