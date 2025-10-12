La Voz Argentina llega a su fin: sin San Juan entre los finalistas, todos los detalles sobre las últimas galas

La edición actual de La Voz Argentina está llegando a su final. Tras varias semanas al aire con una decena de participantes de todo el país y bajo la conducción de Nico Occhiato, el certamen musical de trascendencia internacional tendrá un ganador en un cierre que se dividirá en dos veladas.

Despedida Jaime Muñoz se quedó en la puerta de la final de La Voz Argentina, donde dejó una profunda huella

Televisión MasterChef Celebrity Argentina: uno por uno, quiénes son los 24 participantes del reality

El programa emitido por Telefé contará con dos emisiones. La primera será este domingo 12 de octubre, desde las 22:15 horas. Por su parte la definición y el anuncio del nuevo ganador o ganadora tendrá lugar el lunes 13 de octubre, a partir de las 21:30. Ambos programas se podrán ver en simultáneo por la pantalla de Telefe y la plataforma de streaming HBO Max.

Por cada equipo llegó un finalista. Si bien San Juan estuvo bien representada en el certamen, tal como se había filtrado no llegó ninguna voz de la provincia a la final. Los equipos con sus representantes quedaron conformados de la siguiente manera:

Team Lali: Alan Lez

Team Luck Ra: Nicolás Behringer

Team Soledad: Milagros Gerez Amud

Team Miranda!: Eugenia Rodríguez

image

En esta oportunidad, el público podrá elegir su “voz” por medio del voto que se podrá emitir por mensaje de texto con el nombre del participante al 9009, o ingresando a la página web oficial del programa lavozarg.ar.

Se esperan importantes picos de rating y repercusiones sobre el final del certamen, que culmina mientras otro reality iniciará por la misma señal: MasterChef Celebrity.