Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de días"

El actor habló sobre el vínculo que lo une con su compañera de “Rocky” y reconoció que se están conociendo mejor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después de semanas de rumores, Nico Vázquez decidió ponerle fin a las especulaciones y confirmó que está comenzando una relación con su compañera de elenco, Daiana “Dai” Fernández, con quien protagoniza la exitosa obra Rocky en el teatro Lola Membrives.

En diálogo con Infama (América), el actor habló por primera vez del vínculo que lo une a la artista: “Cuando uno está en algo que no tiene título, que empezó hace días”, expresó, reconociendo que entre ambos hay algo más que una amistad.

Vázquez, que se separó de Gimena Accardi tras una larga relación, explicó que no siente la necesidad de dar explicaciones sobre su vida privada: “Estoy divorciado, solo. Cualquier circunstancia en la que me encuentre yo o Gimena, no tenemos por qué dar explicaciones. Los dos estamos solos”.

El actor fue claro respecto a su situación sentimental actual: “No tengo que blanquear nada, no estoy de novio con ella. Sí, la estoy conociendo. Fuimos compañeros, después pasamos a amigos, mejores amigos, y nos apoyamos mucho en el último tiempo. Ahora nos estamos conociendo desde otro lugar”.

Por su parte, Dai Fernández, de 37 años, atraviesa un gran momento profesional. Tras reemplazar a Julieta Nair Calvo en Tootsie, hoy brilla junto a Vázquez en Rocky, donde la química entre ambos en escena llamó rápidamente la atención del público.

Con una sólida trayectoria en teatro musical, Fernández ha formado parte de producciones como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan, además de participar en programas de Disney como Entrelazados y Club 57.

En una entrevista reciente —antes de que se confirmara el romance—, la actriz había hablado de su perfil bajo y de su vínculo artístico con Vázquez: “Cuando Nico me decía: ‘Alguna vez quiero protagonizar algo con vos’, yo le respondía: ‘Eso no va a ser posible porque no soy famosa ni tengo un montón de seguidores’. Pero hoy creo que todo sirvió: lo bueno, lo malo y las veces que no quedé. Todo me empujó a avanzar”.

