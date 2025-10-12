Cristina Pérez hizo emocionar en vivo a Mirtha Legrand

Pasó algo pocas veces visto en el programa que conduce Mirtha Legrand. La periodista Cristina Pérez estuvo invitada en la mesa de La Noche de Mirha y le dio un obsequio. La conductora no podía creerlo, ya que al ver la foto se mostró muy emocionada.
La periodista, una de las invitadas en La Noche de Mirtha, le dio una imagen a la conductora y no pudo ocultar su sorpresa.
La periodista reveló que desde niña sentía una profunda admiración por “la Chiqui” y que incluso tenía una foto suya frente al televisor mientras miraba su programa: “Tengo una foto al lado del televisor porque yo, de chica, le hablaba a Mirtha desde el televisor”, contó Cristina, visiblemente emocionada.
Al ver la imagen, Mirtha no pudo contener su sorpresa ni su emoción: “Me dan ganas de llorar, me emociona”, expresó la diva conmovida, mientras Cristina le tomaba la mano.
El tierno momento despertó unas dulces palabras de la presentador a su invitada: “Te admiro mucho. Sos una número uno. Tenés una dicción perfecta y un lenguaje maravilloso”, le dijo, destacando la trayectoria y el talento de la exconductora de Telefe Noticias.