lunes 13 de octubre 2025

Fin del amor

Una reconocida modelo argentina se separó tras 14 años en pareja

La también conductora y panelista de diferentes programas confirmó esta decisión a través de redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luli Fernández, la reconocida modelo argentina, se separó de su pareja -Cristian Cúneo- tras 14 años de intenso amor. La noticia la dio a conocer a través de redes sociales. Cabe destacar que ellos tienen un hijo en común que se llama Indalecio.

Qué dijo la modelo Luli Fernández sobre su separación

En un posteo en Instagram, la modelo compartió un extenso descargo donde repasó su historia de amor y explicó los motivos del final con total honestidad: “Hace casi 14 años conocí a Cristian y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, comenzó diciendo la modelo en un posteo que subió a sus redes.

Los años pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó”, agregó.

image

Sin embargo, Luli también habló de la transformación del vínculo: “En algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”.

Finalmente, Luli confirmó la separación con un mensaje de madurez y afecto: “Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja”, reveló. Y cerró, a corazón abierto: “Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.

