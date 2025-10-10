Divertido cruce entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat que se volvió viral

Lali Espósito vive un momento soñado en su carrera y en su vida personal. Con un récord en puerta por su próximo show en Vélez, su rol como jurado en "La Voz Argentina" y su reciente participación en el Festival de San Sebastián, la agenda de la artista no para. En el medio de esta vorágine profesional, su romance con Pedro Rosemblat florece , demostrado con divertidas interacciones en redes sociales que incluyen picantes réplicas y mucha complicidad, lejos de cualquier rumor de crisis.

El divertido cruce se desató cuando Lali publicó una serie de fotos de su viaje a España, donde combinó su presencia en el certamen cinematográfico con una serie de conciertos. "Se celebró como corresponde. Los quiero mucho a todos estos. Fuimos felices", escribió. Sin embargo, a Rosemblat no le gustó cómo salió en una de las imágenes y no dudó en quejarse con humor: “Salí muy mal en esa foto. Mariana, después en Twitter dicen que me odias y tienen razón”.

La respuesta de Lali fue inmediata y contundente. Apelando a la cultura pop y con su estilo característico, la cantante le replicó: “O sea, ¿qué? Calla tu boca, estúpido y sensual Rosemblat”. Este intercambio, lejos de esconder problemas, despejó cualquier duda sobre la salud de su relación y mostró el juego cómplice que los define como pareja, encantando a sus seguidores.

image

La dinámica entre ellos no es nueva. Durante una reciente entrevista de Lali en el programa español La Revuelta, de David Broncano, la charla derivó en su intimidad. Consultada sobre su vida sexual, la artista respondió sin filtros: “Muchísimas... Mi novio está acá”, y luego agregó, dirigiéndose a Pedro: “¡Hola mi amor! Te encanta que cuente en televisión española cuánto follamos, estás muy cómodo y muy contento”.

Frente a la exposición, Rosemblat admitió su perfil más reservado: “No, todo bien... Yo soy bastante más pudoroso que Lali la verdad”. La charla incluso incluyó una confesión de Lali sobre sus días sola en España, donde bromeó: “Me maté a paj... hasta que él llegó”, para luego rematar con un contundente: “Yo soy una tipa sincera”. Un cierre de lujo para una pareja que demuestra que el amor y el humor van de la mano.