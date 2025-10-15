miércoles 15 de octubre 2025

Tristeza

Murió Luis Pedro Toni, uno de los principales referentes del periodismo de espectáculos

El periodista se destacó en periodismo televisivo, radial, de cine y teatro en los medios más importantes del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Murió el periodística de espectáculos Luis Pedro Toni.

Murió el periodística de espectáculos Luis Pedro Toni.

El espectáculo argentino está de luto. En las últimas horas se conoció la noticia sobre el fallecimiento de Luis Pedro Toni, uno de los principales referentes del periodismo de chimentos.

El fallecimiento del hombre que se desempeñó en el mundo de la televisión, la radio, el cine y el teatro falleció a los 91 años, según fue confirmado por Susana Roccasalvo, colega y amiga del comunicador.

Toni fue uno de los grandes nombres del periodismo de espectáculos en la Argentina. Con sabiduría y elegancia, supo ganarse un lugar tanto en la radio como en la televisión.

Durante más de seis décadas fue testigo de la evolución del espectáculo nacional, desde la época dorada del cine y el teatro hasta la irrupción de los medios modernos.

Había nacido el 29 de junio de 1934 y comenzó su carrera en 1955, como columnista político en la revista Criterio.

image

Entre 1958 y 1984, se desempeñó en el diario La Razón. Incursionó en radio en 1966 como parte del programa Reporter del espectáculo, por Excelsior. El mismo año fundó una revista con ese nombre, que décadas más tarde tuvo vida como página web.

También trabajó durante quince años en Radio Rivadavia junto con Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Héctor Larrea y Juan Carlos Mareco. Más tarde pasó por Radio Nacional y El Mundo.

En televisión, se volvió una figura popular en Nuevediario, el noticiero de Canal 9, y participó de Polémica en el bar con Gerardo Sofovich.

image

En uno de sus últimos trabajos se desempeñó como columnista en “Bien arriba”, de Radio 10.

Más allá de la prensa, Toni expresó interés en la fe y la razón. Estudió teología en la Universidad Católica Argentina (UCA), misma casa de estudios en la que se graduó de filósofo a fines de 1950.

Según trascendió el periodista falleció este martes por causas naturales, debido a su avanzada edad. Si bien en los últimos años había reducido sus apariciones públicas, se mantenía en contacto con sus allegados y continuaba interesado por la actualidad del medio que tanto lo vio crecer.

