Nicolás Behringer se consagró campeón de La Voz Argentina 2025

Después de casi cuatro meses de competencia, La Voz Argentina 2025 llegó a su gran final este lunes, con la conducción de Nicolás Occhiato y emociones a flor de piel.

image

Los cuatro finalistas —Alan Lez (Team Lali), Nicolás Behringer (Team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (Team Soledad) y Eugenia Rodríguez (Team Miranda!)— se presentaron ante el público, que decidió quién se consagraría como el ganador. La final se dividió en dos emisiones: la primera el domingo y la segunda, donde se anunció al campeón, comenzó este lunes a las 21.30, transmitida por Telefe y HBO Max.

Durante la previa, Occhiato recordó los premios del certamen, que este año se destacaron como los más importantes en la historia del reality: el primer puesto recibiría 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km; el segundo lugar 30 millones de pesos; el tercero 15 millones; y el cuarto, 5 millones. Todos los finalistas aseguraron reconocimiento económico y visibilidad tras llegar a la instancia decisiva.

Finalmente, pasadas las 22, Nicolás Occhiato abrió el último sobre y confirmó que Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, se convirtió en el nuevo campeón de La Voz Argentina 2025.