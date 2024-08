Laura Ubfal dio la peor noticia sobre el caso Loan: "Se terminó"

image.png

La ex panelista de Telefe fue durísima en su evaluación: “Se terminó el caso Loan. Los periodistas que cubrían volvieron a Buenos Aires y Fernando Burlando está de vacaciones en Disney. Triste”.

Qué dijo Paula Bernini sobre la cobertura del caso Loan

La cronista de El Trece fue una de las que más se involucró en esta causa y, en un reportaje reciente, advirtió lo que podía pasar si los grandes medios nacionales dejaban de prestarle atención al caso.

Bernini expresó: “Me angustia pensar si me vuelvo y todo no se resolvió. Se acerca el día en que nos vamos a tener que ir de acá, por más que no significa que nos apartemos totalmente pero sí que se cajonee un poco la causa y deje de tener visibilidad. Y yo todavía tengo esperanzas, sino no estaría acá”.

La joven agregó que toda su familia está involucrada en el caso: “Mi mamá se llama Ani y mi papá Hugo. Estos son ellos todos los días haciéndonos videollamada. Y mi mamá sabe quién es Laudelina, sabe quién es Benítez, Ramírez y cada una de las cosas que digo. Ella está super comprometida, me pregunta por la causa”.