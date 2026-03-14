Las Tumanas, sede de un peñón que abraza cultura, identidad, reflexión y compromiso

Las Tumanas, este paraíso que reside en suelo valista, se convertirá en el epicentro de un encuentro que persigue amalgamar las raíces folclóricas con la reflexión social. La Peña por la Memoria y el Agua es una invitación a habitar el territorio desde la conciencia, el disfrute y la construcción colectiva en un escenario natural imponente.

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La jornada principal en el complejo Las Tumanas Extremo comenzará el domingo 22 desde el mediodía, donde la música en vivo y la danza serán las protagonistas. El cronograma artístico incluye: Dúo Muñoz-Carbajal y Los Illanes, aportando la fuerza del folclore tradicional. La calidez de Matías Gabriel y el talento siempre ceñido al sentir social del Gringo Cevinelli junto a Daniel Giovenco. También sobresale un momento íntimo de letras con la lectura de poesías de Sofía Cuadra.

La propuesta gastronómica promete ser uno de los pilares del evento, con comida a las brasas que rescata los sabores más auténticos de la zona. Para los paladares dulces, se sumarán las delicias de Nativo Algarroba y la pastelería vegana de Ruda, mientras que la barra de bebidas y aperitivos estará a cargo del reconocido Simba on Wheels (Mateo).

Desde la organización, se ha lanzado una invitación especial para todos los bailarines que deseen sumarse con sus pañuelos para hacer del patio de tierra una verdadera fiesta popular.

Además, una feria de expositores locales permitirá a los asistentes conocer y adquirir productos de artesanos de la región.

Pensamiento y creación

El segundo día del encuentro estará marcado por la formación y el testimonio. El lunes 23 se llevará a cabo el taller “Fábrica de Trovadores”, dictado por el cantautor Daniel Giovenco, un espacio pensado para quienes buscan profundizar en el arte de la composición y la palabra.

Posteriormente, se realizará un conversatorio testimonial con Gringo Cevinelli, donde la memoria histórica será uno de los tópicos que inviten al debate y la reflexión comunitaria.

Además, la peña destaca por su mirada integral hacia la familia. Bajo la coordinación de Yoseli Leiva, se desarrollará un taller de arte y juegos diseñado para niños y niñas desde los 4 años.

Durante ambas jornadas, de 17:00 a 20:00 hs, los más pequeños podrán disfrutar de un cronograma que incluye recepción con dibujos y pochoclos, juegos, canciones y una actividad de exploración al aire libre titulada "Recorrer y dibujar". El broche de oro será la creación de sellos para que cada participante pueda estampar su propia remera, llevándose un recuerdo tangible de su paso por el festival.

Información útil, entradas y reservas

El evento cuenta con distintas modalidades de acceso para asegurar la comodidad de los asistentes: