Las primeras fotos de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa juntos

Desde que Milett Figueroa se presentó en la nueva temporada de Bailando 2023, su presencia no pasó desapercibida. Y mucho menos por parte de Marcelo Tinelli, quien desde esa primera emisión mantuvo un picante ida y vuelta con la joven oriunda de Perú. En aquella oportunidad, apenas Milett bajó las escalinatas de la pista, el conductor confesó: “Me laten las pulsaciones a mil por hora ya cuando te vi entrar, y desde que te vi el día que hicimos la foto oficial te voy a contar que me pasó: el otro día me impactaste”.